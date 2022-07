Polizei Münchberg: 80-jährige Rentnerin vermisst

Seit gestern Abend wird die 80-jährige Rentnerin Renate S aus Münchberg vermisst. Die Polizeiinspektion Münchberg bittet jetzt um Mithilfe. Die Frau wurde zuletzt gestern gegen 17 Uhr im Krankenhaus in Münchberg gesehen, wo sie zur Behandlung war. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei vermutet, dass die Frau orientierungslos unterwegs ist. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste am Münchberger Bahnhof in einen Zug gestiegen ist.

Renate Stelzer ist 80 Jahre alt, hat graue Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist die Seniorin mit einem weißen Pullover mit dunklen Streifen, einer braunen Steppweste und einer blauen Hose. Wahrscheinlich hat die Vermisste einen roten Regenschirm dabei, den sie als Gehstock verwendet.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Münchberg unter der Tel.-Nr. 09251/87004-0 entgegen.