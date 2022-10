Polizei: Mann klaut Zigaretten im Wert von über 500 Euro

Polizisten des Bundespolizeireviers in Hof haben am Freitag einen Zigarettendieb gefasst. Wie die Bundespolizei heute mitteilt, soll der 54-Jährige mehrere Stangen Zigaretten im Wert von über 500 Euro in der Hofer Bahnhofsbuchhandlung geklaut haben. Beim Verlassen des Geschäfts soll er einem Mitarbeiter in die Arme gelaufen sein und hat das Diebesgut im Laden zurückgelassen, schreibt die Polizei. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter am Bahnsteig des Hauptbahnhofs fassen können.