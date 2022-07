Polizei lockt Hund mit Wurstbrot von Bundesstraße

Die Polizei hat einen herrenlosen Hund in Nürnberg nur mit einem Wurstbrot einfangen können. Eine Streife hatte das Tier am Sonntag auf einer Kreuzung der Bundesstraße 8 entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die zwei Beamten versuchten, den Hund einzufangen. Doch der wollte nicht. Außerdem war die Situation nicht nur für den Hund, sondern auch für Autofahrer gefährlich. Die Streife holte sich deshalb Hilfe von weiteren Beamten. Diese zückten das Wurstbrot – und konnten den Hund fangen. Er kam in ein Tierheim. Der Besitzer ist noch nicht gefunden.