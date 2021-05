Polizei: Jugendlicher trägt Revolver durch Marktredwitz

Bamberg (dpa/lby) – Bei mehreren Auseinandersetzungen sind in Oberfranken Männer mit einem Messer und einer Flasche bedroht (…)

Massenschlägerei in Bamberg: Versuchter Totschlag

Bamberg (dpa/lby) – Bei einer Massenschlägerei in Bamberg ist in der Nacht zu Samstag ein 19-Jähriger am Kopf verletzt worden. (…)