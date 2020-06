Polizei informiert: Richtig Autofahren in Corona-Zeiten

Polizei-Kontrolle, weil man mit mehreren Freunden im Auto sitzt? Seit Corona ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Die Lockerungen führen immer häufiger zu Verwirrung. Was muss man beachten, um „richtig“ Auto zu fahren, damit es keine Verwarnung oder Strafe gibt?

Die Kontaktbeschränkung gilt auf jeden Fall auch beim Autofahren. Also nur zwei Haushalte in einem Fahrzeug. Die Abstandsregel ist im Auto natürlich schwierig. Es wird empfohlen sich möglichst weit auseinanderzusetzen, wenn man zum Beispiel nur zu zweit ist. Das ist aber kein Muss, der Beifahrer darf auch ganz normal vorne sitzen. Genauso gilt auch für Masken im Auto nur eine Empfehlung. Seit Corona ist es dem Fahrer zwar erlaubt eine Maske zu tragen, aber nur wer will.