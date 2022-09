Polizei in Tirschenreuth: Mehrere Diebstähle am Wochenende

Die Polizei in Tirschenreuth meldet heute mehrere Diebstähle in Tirschenreuth und in Plößberg, die am Wochenende passiert sind. In Tirschenreuth sollen in zwei ähnlichen Fällen beispielsweise Unbekannte in Scheunen eingebrochen sein und Fahrräder gestohlen haben. Auch in den Tagen davor hat es laut Polizei mehrere Einbruchs- und Diebstahldelikte gegeben. Daher weist die Polizei darauf hin, Wertgegenstände wie Fahrräder, Werkzeuge oder andere Gegenstände sicher zu verwahren. Diese sollen nach Möglichkeit nicht in abseits gelegenen Schuppen oder Gartenhäusern gelagert werden.