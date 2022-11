Polizei in Oberfranken und Thüringen: Wo ist die 13-jährige Ariana-Cosmina Marila aus Sonneberg?

IHK warnt vor neuer Datenklau-Masche: Angebliche Steuerrückzahlung für Unternehmen in der Region

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat es gegenüber der BILD Zeitung schon angekündigt, jetzt ist es fix: In Bayern entfällt die (…)

Demografischer Wandel: Oberfranken Offensiv präsentiert einzigartige Studie

Zur Bevölkerungsentwicklung in Oberfranken gibt es jetzt eine wohl in Bayern einzigartige Analyse. Vorgestellt hat sie in Thurnau der (…)