Polizei in Münchberg sucht Zeugen: Auto gerammt und dann geflüchtet

Es muss ein ganz schöner Schreck sein, wenn jemand zu seinem Auto auf dem Parkplatz zurückkehrt und dann sind da Schrammen im Auto. So ist es einem Autobesitzer am Dienstag ergangen, teilt die Polizei in Münchberg heute mit. Ein braun-weißer Opel-Adam stand auf dem Parkplatz der Klinik Münchberg, genauer gesagt in den Parkbuchten nach der Zufahrt zur Notaufnahme. Offensichtlich ist jemand gegen das Auto gefahren und dann abgehauen. Die gesamte Beifahrerseite wurde zerkratzt, schreibt die Polizei, der Schaden liegt bei zirka 3.000 Euro. Der Unfall muss zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag passiert sein. Die Polizeiinspektion Münchberg sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.