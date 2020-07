Polizei in Hochfranken: Neue Autos für Hof und Selb

Ein nigelnagelneues Auto lässt so manches Herz höher schlagen – auch das der Polizistinnen und Polizisten in Selb und Hof. Drei neue Autos haben gestern nämlich die Grenzpolizei in Selb und die Verkehrspolizei in Hof bekommen – also quasi diejenigen, die als Fahnder am meisten auf der Straße sind. Dabei sind die Fahrzeuge nicht unbedingt für Verfolgungsjagden gedacht, dafür ist im Inneren der Kastenwägen auch zu viel Technik verbaut. Die Autos funktionieren eher wie ein mobiles Büro, um Einsätze zu koordinieren oder Dokumente direkt vor Ort überprüfen zu können. So sparen sich Polizei und Kontrollierte Zeit und Wege.