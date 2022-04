Polizei im Vogtland warnt: Betrugsmasche über Messenger-Dienste

Fast täglich erreichen uns Berichte von Betrugsmaschen, die in der Region viel zu oft erfolgreich für die Betrüger sind. Vor einer Masche, die unter anderem in Oberfranken häufig vorkommt, warnt jetzt auch die Polizeidirektion Zwickau.

Die Masche funktioniert über den Messenger-Dienst Whatsapp. Dabei bekommen Eltern Nachrichten von unbekannten Nummern. Sie fangen mit den Worten an: „Hallo Mama, mein Handy ist kaputtgegangen, ich habe eine neue Telefonnummer.“ Schreiben die Empfänger zurück, bitten die vermeintlichen Kinder um Überweisungen auf bestimmte Konten. Auf diese Weise haben auch zwei Seniorinnen in Plauen und Weischlitz kürzlich vierstellige Summen an die Betrüger überwiesen. Die Polizeidirektion Zwickau warnt vor diesen Betrügereien. Bleibt misstrauisch, wenn Geldforderungen unter fremden Nummern eingehen – sei es per Messenger oder per Telefon. Besteht auf ein direktes Gespräch, ein Selfie oder einen Videoanruf, um euch davon zu überzeugen, dass es sich tatsächlich um einen Angehörigen handelt. Klärt auch eure Eltern oder Großeltern über diese Masche auf.

(Symbolbild)