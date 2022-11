Polizei Hof: Rätselhafte Zettel an Unfallautos

An drei beschädigten Autos haben die Besitzer Notizzettel mit einer Telefonnummer gefunden. Die Nummer gibt es aber gar nicht. Die Polizei steht vor einem Rätsel und bittet die Bevölkerung um Mithilfe, teilt die Hofer Polizeiinspektion mit. Gestern Nachmittag hat eine Fahrzeugbesitzerin eine Unfallflucht bei der Polizei angezeigt.

Im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14 Uhr soll ein Unbekannter einen Schaden an der Stoßstange des Autos angerichtet haben. Das Auto stand in der Münsterstraße.

Am Wagen war ein Zettel mit „Bitte melden“ mit der falschen Mobilfunknummer angebracht.

Im Laufe des Tages kamen noch zwei Autobesitzer zur Polizei und haben ähnliche Fälle angezeigt.

Ein Fall ereignet sich demnach am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 15 Uhr in der Wilhelmstraße.

Einen ähnlichen Fall gab es auch in der Bachstraße. Auch hier lagen jeweils Zettel mit genau der gleicher Aufschrift am Fahrzeug.

Die Polizeiinspektion Hof hat Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise.