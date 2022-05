Polizei: Heizgerät hat Großbrand auf Campingplatz ausgelöst

Nach einem Wohnungsbrand in Nürnberg haben Feuerwehrleute einen toten Mann gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen handle es sich (…)

Sieben Verletzte bei Brand auf Campingplatz

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Mittelfranken sind sieben Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag in (…)