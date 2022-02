Polizei: Gleich zwei Munitionsfunde in Selb

Gleich zwei Mal sind am Sonntag Polizisten in Selb gerufen worden, weil Personen Munition gefunden haben. Das teilt die Polizeiinspektion Marktredwitz mit. Am Nachmittag hat sich zunächst eine Frau gemeldet. Sie war damit beschäftigt, ein Bauernhaus auszuräumen. In einem Schrank hat sie ein Geheimfach mit Munition, Schwarzpulver und einer Panzergranate gefunden. Die zuständigen Beamten haben die Munition übernommen und die Panzergranate in einem Steinbruch gesprengt.

Gegen 18 Uhr dann der zweite Vorfall. Ein Zeuge war auf einem Grundstück bei der Bahnhofsstraße. Dort hatte er Flakmunition und Büchsenpatronen gesehen. Ein Sprengkommando hat die Munition geborgen und abtransportiert.