Polizei geht im «Cold Case» von mehreren Tätern aus

Entflohener Mörder in Regensburg erneut vor Gericht

Zwei Diebe hat ein Mann in Unterfranken auf frischer Tat ertappt und vertrieben. Die Unbekannten hatten das Haus in Wiesthal (Landkreis (…)

Bewohner schlägt Diebe in die Flucht

Nachdem er seine 91-jährige Großmutter im Drogenwahn mit Messern tödlich verletzt hat, muss ein 26 Jahre alter Mann in (…)

Enkel muss nach Tötung von Großmutter in Entziehungsanstalt

Die Erzieherin, die in Unterfranken Krippenkinder misshandelt haben soll, streitet die Vorwürfe vollständig ab. Die 29 Jahre (…)

Gewaltvorwürfe an Kita: Erzieherin streitet ab

Nach Angriff und Brand: Ein Verdächtiger in U-Haft

Nach einem Angriff und einem Brand in einer Lagerhalle im Landkreis Miltenberg in Unterfranken sitzt ein Verdächtiger in (…)