Polizei findet mehrere Kilo Marihuana in einem Kofferraum

Eine Routinekontrolle auf der Autobahn 3 bei Biebelried in Unterfranken hat sich zu einem größeren Drogenfund entwickelt. Im Kofferraum des Wagens fanden die Polizisten eine Sporttasche mit mehreren Kilogramm Marihuana, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Außerdem hatte der 41 Jahre alte Fahrer zwei verbotene Messer bei sich.

Die Beamten nahmen den Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 19 und 22 Jahren nach der Kontrolle am Dienstag fest. Sie befinden sich den Angaben zufolge mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen die Männer bestehe der dringende Tatverdacht des unerlaubten, bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, hieß es.