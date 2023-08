Polizei findet Kind in verwahrlostem Hotelzimmer

Die Polizei hat einen Vierjährigen aus einem verwahrlosten Hotelzimmer in Neu-Ulm geholt. In welchem Zustand sich das Kind befand, konnte ein Polizeisprecher am Montag nicht mitteilten. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag fanden die Beamten den Jungen am Samstagnachmittag, nachdem dessen betrunkene Mutter in einem Restaurant in einen Streit geraten war.

Weil sich die 39-Jährige nicht ausweisen konnte, begleiteten die Polizisten sie zu ihrem Hotelzimmer, in dem sich ihre Papiere befanden. Dort fanden sie auch den vier Jahre alten Sohn der Frau.

Ihr 34-jähriger Lebensgefährte sollte eigentlich auf das Kind aufpassen. Laut Polizei schlief er jedoch so tief, dass er erst nach mehrmaligem Ansprechen aufwachte. Den Angaben nach war auch er betrunken, ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Die Mutter sei zu betrunken gewesen, um einen Test durchführen zu können. In Absprache mit dem Jugendamt sei der Junge in einer Pflegefamilie untergekommen.