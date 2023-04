Polizei findet dreizehn Kg Kokain in Auto: Fahrer in U-Haft

Etwa dreizehn Kilogramm Kokain hat die Grenzpolizei im Auto eines Mannes auf der A7 im Allgäu gefunden. Der 46-Jährige war am Montag auf der Autobahn nahe Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) in Richtung Süden unterwegs, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Freitag mitteilte. Bei einer Verkehrskontrolle seien den Fahndern technische Unstimmigkeiten aufgefallen und sie nahmen den Wagen mit auf die Polizeistation. Dort fanden sie die Päckchen mit dem Kokain. Der 46-Jährige sitzt nach Polizeiangaben nun in Untersuchungshaft.