Polizei findet bei Kontrolle Waffenarsenal in Auto

Ein mutmaßlicher Schleuser ist mit fünf Syrern im Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen und in Passau gegen eine (…)

19 Verletzte nach Reizgasangriff: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem am Wochenende bei einem Fest in Niederbayern 19 Menschen durch Reizgas verletzt worden sind. Am (…)