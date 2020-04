Polizei fasst mutmaßliche Automatenaufbrecher

München (dpa/lby) – Die Polizei hat drei mutmaßliche Automatenaufbrecher in München festgenommen. Die Männer sollen mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Anwohner alarmierte die Beamten, nachdem er in der Nacht auf Dienstag verdächtige Geräusche bei einem Automaten hörte und vier Männer mit zwei Autos davonfahren sah.

Ermittler konnten die Autos im Rahmen einer Fahndung stoppen und die 22, 26 und 28 Jahre alten Verdächtigen festnehmen. Bei ihnen fand die Polizei Zigaretten und Aufbruchswerkzeug. Ein weiterer Mann ist noch auf der Flucht. Als die Beamten die Fluchtroute der Männer abfuhren, fanden sie an einem Feldweg mehrere Zigarettenautomaten, die die Bande komplett entwendet haben soll.