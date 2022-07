Polizei fasst Jugendlichen nach Einbruch in Schule

Der Jugendliche sei vermutlich über ein Fenster eingestiegen. Die Polizei überwachte das Schulgebäude bereits wegen Einbrüchen in der Vergangenheit. Ob der Jugendliche auch für diese verantwortlich war, ist noch unklar. Die Polizei schloss nicht aus, dass aus dem Schulgebäude etwas gestohlen wurde.

In eine Mittelschule im schwäbischen Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) ist in der Nacht zum Donnerstag erneut eingebrochen worden. Die Einsatzkräfte fassten einen 16 Jahre alten Jugendlichen als mutmaßlichen Einbrecher in einem Wohngebiet in der Nähe, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die Suche setzten die Beamten auch einen Hubschrauber ein. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen hätten Polizisten eine Schreckschusswaffe gefunden.

