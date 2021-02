Polizei fahndet wegen Totschlags nach 42-Jährigem

Dachau (dpa/lby) – Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln hat die Polizei im Landkreis Dachau am Wochenende vier Feiern (…)

Vier Polizisten bei Festnahme in Neuburg verletzt

Neuburg (dpa/lby) – Bei der Festnahme eines 20 Jahre alten Mannes in Neuburg an der Donau sind am Donnerstag vier Polizisten (…)