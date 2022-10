Polizei fahndet nach tödlichen Schüssen weiter nach Täter

Nach tödlichen Schüssen in der Nürnberger Südstadt fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Dieser sei am Montagabend zunächst zu Fuß geflohen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gehen bisher davon aus, dass an dem Vorfall drei Menschen beteiligt waren, die womöglich gestritten hatten. Die Attacke sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht wahllos erfolgt.

Am Montagabend hatte ein Mann vor einem Restaurant auf zwei andere Männer geschossen. Die Opfer kamen in ein Krankenhaus, wo einer der Verletzten starb. Die Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.

Am Tatort wurde eine Schusswaffe gefunden. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelt, war zunächst unklar.