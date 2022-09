Die Polizei in Plauen bitte aktuell um eure Mithilfe. Seit vergangenem Freitag ist der 20 Jahre alte Niclas N. vermisst. Am Nachmittag hat er noch mit seinen Angehörigen telefoniert, seitdem weiß keiner, wo er ist. Niclas ist etwa 1 Meter 70 groß, schlank und hat kurze braune Haare. Ein Foto des Vermissten findet ihr hier. Wenn ihr die Person gesehen haben solltet oder Hinweise geben könnt, wo sie sich aufhält, meldet euch bitte bei der Polizei in Plauen.

Tel.: 03741 140