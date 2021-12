Polizei bittet um Mithilfe: Margit Braunreuther aus Löschwitz vermisst

Ein Rettungshubschrauber, Drohnen und Hundestaffeln sind im Einsatz gewesen. Bislang erfolglos. Seit Dienstagvormittag ist die 49 Jahre alte Margit Braunreuther aus Löschwitz im Landkreis Tirschenreuth vermisst. Sie hat vermutlich an besagtem Vormittag ihre Wohnung selbst verlassen. Wo sie sich jetzt aufhält, ist nicht bekannt. Auch zu einer Straftat liegen keine Hinweise vor. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Deshalb bittet sie um Mithilfe. Wer Hinweise zu der Gesuchten geben kann, soll sich bitte an die Polizei Kemnath wenden oder den Notruf wählen.

Margit Braunreuther ist etwa 1 Meter 70 groß, schlank, hat kurze, braune Haare und trägt manchmal eine Brille. Welche Kleidung sie trägt ist nicht klar, zuletzt war sie mit einer roten Jacke und einer blauen Jeans unterwegs.

Tel.: 09642 9203-0