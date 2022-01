Polizei bitte um Mithilfe: Analina G. und Lyanne-Chantal B. aus Auerbach vermisst

Im Vogtland bittet die Polizei um eure Mithilfe. Seit Samstag sind die beiden 14 Jahre alten Mädchen Analina G. und Lyanne-Chantal B. vermisst. Sie haben ihre Betreuungseinrichtung in Auerbach verlassen und sind nicht mehr zurückgekommen. In den vergangenen Tagen hat die Polizei nach den beiden gefahndet, bislang ohne Erfolg. Es gibt allerdings Anhaltspunkte, dass sich die Vermissten im Bereich Plauen oder in der benachbarten Region in Bayern oder Thüringen aufhalten könnten.

Analina G. kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 165 Zentimeter groß

schlanke Gestalt

scheinbares Alter 15 Jahre

braune mittellange Haare

bekleidet mit einem dunklem Anorak

© Polizeidirektion Zwickau

Lyanne-Chantal B. kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 165 Zentimeter groß

untersetzte Gestalt

scheinbares Alter 15 -16 Jahre

schwarze lange Haare

Bekleidung nicht bekannt

© Polizeidirektion Zwickau

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Analina G. und/oder Lyanne-Chantal B. geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Auerbach-Klingenthal zu melden, Telefon 03744 2550.