Polizei: Bergsteiger aus Ulm in Tirol tot aufgefunden

Ulm (dpa) – Ein Bergsteiger ist im österreichischen Teil der Allgäuer Alpen tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei in Österreich handelt es sich um einen 39-Jährigen aus Ulm. Freunde hatten zuvor tagelang mit Drohnen nach dem Mann Ausschau gehalten. Beamte fanden die Leiche schließlich am Mittwoch mit Hilfe eines Hubschraubers. Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Polizei in Ulm hatte vor einer Woche einen 39-Jährigen für vermisst erklärt, der laut Angaben von Bekannten zum Wandern ins Lechtal aufgebrochen war. Erst eine Obduktion könne zweifelsfrei klären, ob es sich bei dem nun tot aufgefundenen Mann um den Vermissten handele, sagte ein Sprecher auf Anfrage.