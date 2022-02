Polizei: 15-jähriges Mädchen aus Bamberg vermisst

Die Einsatzkräfte in Hochfranken sind immer noch in Bereitschaft. Aber die Sturmlage scheint sich zu beruhigen. Demnach hat es laut (…)

Sturmtief Ylenia: Zwischenbilanz in der Euroherz-Region am Nachmittag

Das Sturmtief Ylenia zieht weiter durch die Euroherz-Region. Auch an der Luisenburg in Wunsiedel hat der Sturm ganze Bäume gefällt. (…)

Feilitzsch: Einbruch und Diebstahl in Reitstall

In Schollenreuth in Feilitzsch sind Unbekannte in einen Reitstall eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken heute mitteilt, (…)