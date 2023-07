Politisches Wochenende: Markus Söder zu Besuch im Landkreis Forchheim

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist heute schon wieder in Oberfranken zu Gast. Er nimmt am Bezirksparteitag der CSU in Heroldsbach im Landkreis Forchheim teil.

Unsere heimischen Landtagskandidaten sind morgen dagegen in Kulmbach zum Politischen Frühschoppen. Aus der Region mit dabei sind Holger Grießhammer von der SPD und Martin Schöffel von der CSU. Los geht es um 10 Uhr in der Gaststätte Mönchshof Bräuhaus. Eingeladen hat der Kreisverband Kulmbach des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Bei der Fragerunde soll es unter anderem um steigende Mietpreise, Tarifverträge und die Abwanderung junger Menschen gehen.