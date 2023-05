Politischer Hintergrund? Polizei ermittelt nach Schlägen

Nach einer Attacke auf einen 54 Jahre alten Mann in München ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Hass-Deliktes. Der Mann gab laut Polizei an, von zwei bislang Unbekannten aus einer Gruppe Jugendlicher angesprochen und dann kurz vor dem Eingang in eine U-Bahnstation von einem der beiden ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Weil die Polizei einen möglichen politischen Hintergrund der Tat prüft, übernahm das für politisch motivierte Kriminalität zuständige Kommissariat 45 die Ermittlungen. Weitere Details zu dem Fall teilte die Münchner Polizei auf Anfrage nicht mit.