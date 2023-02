Politischer Aschermittwoch: Veranstaltungen in der Region

Nach dem Fasching beginnt mit dem heutigen Aschermittwoch traditionell die Fastenzeit. Heute wird es in der Region aber auch wieder politisch. Die Hofer CSU lädt am Abend zum Heringsessen ins Hofer Postsportheim ein. Mit dabei ist der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich. Die FDP im Vogtland begeht ihren politischen Aschermittwoch im Hotel Alexandra in Plauen. Beginn ist um 19 Uhr. Der SPD-Kreisverband Fichtelgebirge erwartet mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert morgen einen hochrangigen Gast. Der politische Ascherdonnerstag im Golfhotel in Tröstau beginnt um 18.30 Uhr.

(Symbolbild)