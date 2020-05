Politisch rechts motivierte Straftaten: Durchsuchung in Herlasgrün

Es gibt mehr politisch motivierte Kriminalität – das zeigt der aktuelle Jahresbericht, den Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch in dieser Woche vorgestellt haben. Das Hauptaugenmerk liege dabei auf den politisch rechts motivierten Straftaten, so Seehofer. Die Polizei Zwickau zeigt jetzt auf, dass das Thema auch in ihrem Bereich auftaucht, wie mehrere Durchsuchungsmaßnahmen des Dezernats Polizeilicher Staatsschutz in dieser Woche beweisen. Heute morgen wurde die Wohnung eines 19-jährigen Deutschen in Herlasgrün durchsucht. Ausschlaggebend ist ein Verfahren wegen des Verwendens verfassungswidriger Organisationen gewesen. Der junge Mann hat laut Polizeimeldung den Verstoß zugegeben. Ein Laptop und ein Handy wurden sichergestellt. Auch bei zahlreichen anderen Durchsuchungen mit richterlichem Beschluss hat der Staatsschutz Verstöße in dem Bereich festgestellt.