Bei Pokalen geht es meistens um sportliche Wettkämpfe. Heute messen sich allerdings keine Fußballer oder Leichtathleten, sondern die Jugendfeuerwehren im Vogtland. Ab 9 Uhr geht es in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal um den Pokalwettbewerb der Jugendfeuerwehr Sachsen in der Disziplin Gruppenstafette. 22 Mannschaften treten an, die besten fünf dürfen zum Finale nach Hoyerswerda im Juli.