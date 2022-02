Pokal: FC Bayern-Frauen deklassieren FC Carl Zeiss Jena: 9:1

Die Fußball-Frauen des FC Bayern München haben problemlos das Halbfinale um den DFB-Pokal erreicht. Am Montagabend deklassierte der deutsche Meister Bundesliga-Konkurrent FC Carl Zeiss Jena in dessen Stadion mit 9:1 (5:1). Klara Bühl (9., 39.), Jovana Damnjanovic (25., 37), Lina Magull (42.), Saki Kumagai (55.), Viviane Asseyi (83.) und Maximiliane Rall (88.) trafen für den in allen Belangen überlegenen Favoriten. Hinzu kam ein Eigentor durch Any Adam (77.). Ebenfalls ein Eigentor von Hanna Glas (40.) führte zum Jenaer Ehrentreffer.

Die Bayern-Frauen, die letztmals 2018 in einem DFB-Pokal-Finale standen und dort im Elfmeterschießen dem VfL Wolfsburg unterlegen waren, ließen von der ersten Minute keinen Zweifel darüber aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen wird. Die Münchnerinnen erarbeiteten sich gegen erschreckend schwache Thüringerinnen, bei denen einige wichtige Spielerinnen wegen Corona-Infektionen nicht auflaufen konnten, Chancen im Minutentakt. Einzig Jenas Torfrau Inga Schuldt war es zu verdanken, dass die Pausenführung der Gäste nur 5:1 betrug.

Auch nach der Pause waren die Bayern-Frauen, bei denen Trainer Jens Scheuer durchwechselte, überlegen. Allerdings ließ die Chancenverwertung zu wünschen übrig.