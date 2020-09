In der vogtländischen Gemeinde Pöhl geht morgen ein echter Wahlmarathon in seine entscheidende Phase. Nach Pannen, annullierter Wahl, komplettem Austausch der Kandidaten und einem im Zuge der Coronakrise verhängten Wahlstopp in Sachsen wird ein Jahr und 19 Tage nach dem ersten Anlauf der neue Bürgermeister gewählt. REH-Reporterin Marie Kestel berichtet: