Gestern ist ein 71-jähriger PKW-Fahrer in Pöhl unterwegs gewesen. Auf der Hauptstraße in Richtung Plauen ist er in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Dann ist er in einen Seitengraben gefahren und hat dabei einen Zaun beschädigt. Bei dem Unfall hat sich der ältere Mann schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit gewesen – Bei dem Unfall ist ein Schaden von geschätzt 22.000 Euro entstanden.