Pöhl: Babyleiche gefunden

Es ist ein schrecklicher Fund: Spaziergänger haben gestern Morgen in einem Waldstück im Pöhler Ortsteil Liebau eine Babyleiche gefunden. Die Polizei Plauen, die Polizei Zwickau und die Kripo Zwickau sind dann zum Fundort geschickt worden. Sie haben die Leiche in der Nähe eines Weges am Ufer der Weißen Elster gefunden. Was genau geschehen ist, ist noch nicht klar. Auch zum Alter, Geschlecht und Todeszeitpunkt ist noch nichts bekannt. Zur weiteren Untersuchung wurde der Leichnam zur Gerichtsmedizin gebracht. Heute steht die Obduktion an.