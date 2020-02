Podiumsdiskussion Hof: Sechs Kandidaten stellen sich den Fragen

In den kommenden Tagen dürften bei euch im Briefkasten die Benachrichtigungen für die Kommunalwahl 2020 landen. In Hof buhlen gleich sechs Kandidatinnen und Kandidaten um die Gunst der Wähler. Sie alle stellen sich am Abend den Fragen von Frankenpost-Lokalchef Sören Göpel und Euroherz-Studioleiter Thomas Ploß.

Amtsinhaber Harald Fichtner möchte Rathauschef bleiben. Mit Michael Böhm von den Piraten, Gudrun Bruns von der FAB, Eva Döhla von der SPD, Elisabeth Scharfenberg von Bündnis 90/Die Grünen und Peter Senf von der FDP hat er es gleich mit fünf Kontrahenten zu tun. Deshalb lautet das Motto des Abends auch „in der Kürze liegt die Würze“, denn Ideen und Visionen müssen auch wegen der Fülle an Themen möglichst knackig präsentiert werden. Lange Zeit zum Schwafeln bleibt da nicht, will man die Bürger von sich überzeugen. Die Themenpalette reicht von der Hof-Galerie über ein Innenstadtkonzept, Bildung oder das Image Hofs bis hin zu sozialen Themen wie Kinderarmut oder Migration.

Die Podiumsdiskussion zur Hofer OB-Wahl startet heute um 19 Uhr in der Bürgergesellschaft … der Erintritt ist frei.