Podiumsdiskussion Helmbrechts

Wer lenkt in den kommenden sechs Jahren die Geschicke von Helmbrechts. Am 15. März wird gewählt – eine Entscheidungshilfe gab es am Abend bei der gemeinsamen Podiumsdiskussion von Radio Euroherz und Frankenpost. Im nahezu voll besetzten Bürgersaal warben beide Kandidaten in einer zum Teil hitzigen aber fairen Debatte um die Stimmen. Thematisch ging es unter anderem um die Alte Weberei, die Entwicklung der Innenstadt, Baugebiete oder zugeparkte Straßen im Zentrum. Herausforderer Wolfgang Feilner von der CSU möchte den Chefsessel im Rathaus erobern:

SPD-Amtsinhaber Stefan Pöhlmann setzt dagegen auf Kontinuität und strebt eine dritte Amtszeit an:

