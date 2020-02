Podium OB-Wahl Hof: kontroverser Schlagabtausch zur Zukunft der Stadt

Die Zukunft der Stadt Hof liegt bei der Kommunalwahl am 15. März in euren Händen. Gestern Abend haben sich neben Amtsinhaber Harald Fichtner fünf weitere Bewerber einen kontroversen Schlagabtausch geliefert, präsentiert von Radio Euroherz und der Frankenpost.

Neben dem Dauerthema „Hof Galerie“ und der Stadtentwicklung auch abseits der Innenstadt kam die eventuelle Ansiedlung des Online-Lieferanten Amazon zur Sprache: während der amtierende OB Fichtner darin eine große Möglichkeit für Arbeitsplätze und auch die Integration von neuen Hofern sieht, darf man aber die stadteigene Unterstützung von Unternehmensgründungen nicht vernachlässigen. Das sei in den letzten Jahren massiv geschehen, wirft ihm unter anderem Gudrun Bruns von der FAB vor. Eine genaue Zu- oder Absage zur Ansiedlung konnte Fichtner aber nicht geben.

Der Zustand der Schule und Bildungseinrichtungen in der Stadt sei ebenfalls in einem miserablen Zustand und der Schulausbau dauere zu lang, monieren unter anderem Michael Böhm von den Piraten und Elisabeth Scharfenberg von den Grünen. Für Eva Döhla von der SPD gibt es zu dem Thema nur eine Möglichkeit: statt an jeder Grundschule mit Übergangslösungen zu arbeiten, muss die Stadt in eine ganz neue Grundschule investieren.

Auch beim Image muss die Stadt weg von „Rindfleischwurst und Bier“ – laut Peter Senf von der FDP sei die Außendarstellung der Stadt „dilletantisch“.

Alle Statements der Bewerberinnen und Bewerber könnt ihr auf unserer Website nochmal nachhören.