Podium OB-Wahl Hof: Jugend fühlt Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn

Noch 10 Tage. Dann entscheidet sich auch, wer auf den Rathaussessel in Hof kommt. Der Stadtjugendring in Hof will den OB-Kandidatinnen und -Kandidaten heute (05.03.) noch mal auf den Zahn fühlen. Deshalb hat er sie zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Sie ist heute Abend um 18 Uhr im Audimax der Hochschule Hof.

Die Diskussion haben die drei Hofer Gymnasien organisiert und geplant. Der Fokus bei der Diskussion soll vor allem auf jugendrelevanten Themen liegen. Dazu zählen zum Beispiel Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Jugendkultur oder Integration. Jeder kann vorbeikommen und sich sogar selbst einbringen: Über eine APP können die Besucherinnen und Besucher ihre Fragen und Anliegen direkt an die Hofer OB-Kandidatinnen und Kandidaten richten.

(Symbolbild)