Podcast «Beste Freundinnen»: Macher lassen die Masken fallen

Die bisher anonymen Macher des Podcasts «Beste Freundinnen» haben nach acht Jahren und mehr als 400 Folgen das Geheimnis ihrer Identität gelüftet.

Hinter den Podcastpionieren mit den Decknamen «Max» und «Jakob», die sich über Beziehungsfragen austauschen, stecken Timo Neitzel (39) und Lukas Klaschinski (42). Das gaben die beiden heute auf Instagram bekannt. Die beiden Berliner sind inzwischen auch mit dem Podcast «bestevaterfreuden» aktiv, wo sie über Familie reden. Am Donnerstagabend sollte es zur Feier der Enthüllung noch eine Party im Berliner Club Holzmarkt geben.

«Vor 8 Jahren haben wir Beste Freundinnen anonym und mit Masken gestartet», erläuterte Lukas Klaschinski. «Sonst hätten wir uns niemals getraut, so radikal offen und intim zu sprechen. Was als Hobby begann, wurde zu einem der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, der jedes Tabu brach. Heute fühlen wir uns stark genug, unsere Masken fallen zu lassen. Wir stellen uns unserer Scham und bleiben der ehrlichste Männerpodcast der Welt.»