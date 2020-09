PLUS-Busse: Einsatz zusätzlicher Schulbusse zu Schulbeginn

Morgen beginnt die Schule in Bayern und das: Unter Corona-Regeln. Deshalb hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, dass die Staatsregierung mehr Busse auf die Straßen bringen möchte. Die Mehrkosten dafür übernehme der Freistaat Bayern, so Söder. Auch hier in der Region, fahren im Landkreis Wunsiedel ab dem Schulstart morgen

Rund 20 solcher Busse werden ab morgen die Schüler von A nach B bringen. Diese Busse sollen erstmal bis zum Herbst fahren. Dann wolle man die Situation neu bewerten.

(Symbolbild)