Playdowns gegen Bayreuth: Alles Wichtige zum Kartenvorverkauf

Die Selber Wölfe machen es im Kampf um den Klassenerhalt in der DEL2 spannend: Das vierte Spiel in der Best-of-Seven-Serie der Playdowns haben sie am Abend für sich entschieden. Gegen den Erzrivalen aus Bayreuth steht es aktuell 2 zu 2.

Am Freitag gehts erstmal zu den Bayreuth Tigers, am Sonntag haben die Selber Wölfe Heimrecht. Wie der VER Selb mitteilt, läuft bereits der Vorverkauf. Und für die Fans gibts gleich zwei gute Nachrichten: Die Netzsch-Arena darf wieder voll ausgelastet werden, die Corona-bedingten Zuschauergrenzen sind passé. Außerdem dürft ihr wieder Bier zum Spiel genießen. Es gilt die 2G-Regel. Tickets bekommt ihr über Reservix und Edeka Egert im Selber Vorwerk. Sollten am Sonntag noch Tickets vorhanden sein, bekommt ihr die an der Abendkasse.