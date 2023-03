Playdown-Auftakt geglückt: Selber Wölfe besiegen Heilbronner Falken

In den Playdowns der DEL2 geht es seit gestern darum, wer am Ende als Absteiger aus der Liga feststeht. Die Selber Wölfe haben im Auftaktspiel gegen die Heilbronner Falken zumindest einen Grundstein dafür gelegt, um in der Liga zu bleiben. Sie gewannen auf auswärtigem Eis mit 2:1 und gehen in der „Best-of-seven“-Serie mit 1:0 in Führung.

Wölfe-Geschäftsführer Thomas Manzei:

Die ansprechende Leistung der Wölfe wurde erstmal nach knapp achteinhalb Minuten Spielzeit durch den Führungstreffer von Daniel Schwamberger belohnt. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels konnte Egils Kalns auf 2:0 erhöhen. Der Anschlusstreffer der Heilbronner im zweiten Drittel brachte nur noch Ergebniskosmetik, da das kampfbetonte Spiel im letzten Drittel torlos blieb.

Das nächste Spiel in der Serie findet für die Selber Wölfe auf heimischen Eis statt: am Freitag um 19 Uhr 30 kreuzen beide Mannschaften in der NETZSCH-Arena erneut die Schläger. Wir sind in der Euroherz-Eiszeit wie immer live mit dabei!