Plauener Weihnachtsmarkt: Positive Bilanz nach zwei Jahren Corona-Pause

Fast genau einen Monat lang konntet ihr in Plauen heuer wieder Lebkuchen und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt genießen. Am 21. Dezember ist der Markt nun zu Ende gegangen. Die Bilanz der Händler und auch der Plauener Stadtverwaltung fällt sehr positiv aus. Das sagt Bürgermeister Tobias Kämpf im Gespräch mit Radio Euroherz. Demnach waren auf dem diesjährigen Plauener Weihnachtsmarkt über 50 Händler mit ihren Ständen vertreten. Laut Tobias Kämpf sind die Händler zunächst sehr verunsichert gewesen. Nach zwei Jahren Pandemie hatten viele Angst, dass der Weihnachtsmarkt doch wieder kurzfristig abgesagt werden muss. Auch mit dem Umsatz sind die Händler insgesamt sehr zufrieden. Genauere Zahlen kann die Stadt Plauen aber wohl erst im kommenden Jahr nennen, so Kämpf weiter.