Plauener Weihnachtsmarkt: Abstimmung für Bürgertasse endet

Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Plauen ist noch nicht vorbei, da macht sich die Stadt schon Gedanken über die nächste Ausgabe. Zumindest, wenn es um das Motiv für die Bürgertasse im kommenden Jahr geht. Kein Wunder, denn die Plauener Bürgertasse 2022 war nach zwei Wochen bereits vergriffen. Alle 4000 Tassen waren dabei im Umlauf.

Nur noch heute könnt ihr online oder klassisch per Stimmzettel für euer Lieblingsmotiv 2023 abstimmen. Den Siegerentwurf kürt die Stadt am Mittwoch um 16.30 Uhr auf der Bühne des Weihnachtsmarkts.