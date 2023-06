Plauener Weihnacht: Stadtrat beschließt verkaufsoffene Sonntage

Jetzt ist eher die Zeit für Heimat- und Wiesenfeste in der Region. Der Stadtrat in Plauen hat sich trotzdem schon mit dem Weihnachtsmarkt beschäftigt. Die Plauener Weihnacht geht dieses Jahr vom 28. November bis zum 23. Dezember über die Bühne. Es sind auch zwei verkaufsoffene Sonntage geplant. Um die ging es auch in der jüngsten Sitzung. Der Stadtrat hat beschlossen, am 3. und am 17. Dezember die Geschäfte im Bereich der Einkaufsinnenstadt und dem Rosa-Luxemburg-Platz zu öffnen. Die Öffnungszeiten sind auf den Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr beschränkt. An beiden Adventssonntagen gibt es zudem ein Straßenfest am Rosa-Luxemburg-Platz.