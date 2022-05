Plauener Straßenbahn: 9-Euro-Ticket ab Montag erhältlich

Bei den hohen Spritpreisen wollen viele vielleicht öfter aufs Auto verzichten. Das 9-Euro-Ticket soll ein zusätzlicher Anreiz sein, auf Bus und Bahn umzusteigen. Der Bundestag hat gestern den Weg frei gemacht für das Ticket. Heute muss noch der Bundesrat zustimmen. Die Plauener Straßenbahn hat schon die nötigen Vorbereitungen getroffen.

Das 9-Euro-Ticket für die Plauener Straßenbahn könnt ihr ab dem kommenden Montag kaufen. Das Ticket bekommt ihr zum Beispiel im Service-Büro der Plauener Straßenbahn oder in der Agentur des Verkehrsverbunds Vogtland am Oberen Bahnhof. Am Bahnautomaten am Oberen Bahnhof könnt ihr euch das Ticket auch rauslassen. Ihr könnt es aber auch direkt in den Stadtbussen erwerben. Online geht das über die App VVV mobil oder die App der Mitteldeutschen Regiobahn. Karsten Treiber, der Geschäftsführer der Plauener Straßenbahn, rechnet zum Start mit längeren Schlangen. Er hat im Gespräch mit Radio Euroherz außerdem darauf hingewiesen, dass Abo- oder Jahreskarten ihre Gültigkeit behalten. Kunden können sie entsprechend als 9-Euro-Ticket nutzen. Der Differenzbetrag wird den Kunden für die drei Monate entsprechend gut geschrieben.