Plauener Stadtgeburtstag: Überraschungskonzert der Prinzen am Altmarkt

Die Stadt Plauen feiert heuer ihren 900. Geburtstag – und das mit einem großen Programm. Neben einer Festveranstaltung in der Johanneskirche hat die Stadt auch ein Überraschungskonzert organisiert. Am 26. Juni um 19 Uhr gibt die Band „Die Prinzen“ ein kostenloses Konzert auf dem Marktplatz. Die aus Leipzig stammende Pop-Band hat in der Vergangenheit schon öfter Konzert in Plauen gegeben und wird auch zum Stadtgeburtstag wieder viele ihrer Hits spielen.

Für die Feier in der Johanneskirche, hat die Stadt zusammen mit dem Plauener Theater ein großes Programm zusammengestellt. Die Tickets bekommt ihr ab heute – passend zum Geburtstag – für 900 Cent. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Freizeitanlage Syratal in Plauen.