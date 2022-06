Plauener Stadtbusse: Ab heute Änderungen in der Linienführung

mit dem 9 Euro-Ticket ziemlich günstig im öffentlichen Nahverkehr fahren. Von heute (13. Juni) an ändert sich wegen der erhöhten Nachfrage auch das Angebot der Plauener Stadtbusse. Unter anderem werden die bisher separat verlaufenden Linien A und B zu einer durchgehenden Linie A zusammengelegt. Die Haltestelle Mammenstraße in der Ostvorstadt wird ab sofort an Wochentagen stündlich, am Wochenende zweistündlich angefahren. Zusätzliche Fahrtmöglichkeiten gibt es jetzt zwischen der zentralen Haltestelle Tunnel und der Ostvorstadt. Außerdem werden einige besonders nachfrageschwache Bereiche in Zukunft nicht mehr, beziehungsweise seltener angefahren. Mehr Infos findet ihr hier